В КР запустили выездную вакцинацию от гепатита В в организованных коллективах

В Кыргызстане запустили выездную вакцинацию от гепатита В в организованных коллективах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова.
По ее словам, в организованных коллективах люди работают с понедельника по пятницу, а в субботу у них есть домашние дела, поэтому «никто не идет на вакцинацию».
«В связи с этим запустили выездную вакцинацию, и это дало хороший результат. За май — июнь вакцинировали на 32 тысячи человек больше по сравнению с прошлым годом», — сказала Умуткан Чокморова.
Она напомнила, что вакцина против вирусного гепатита В предоставляется бесплатно в случае отрицательного результата теста лицам старше 23 лет.
Заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова добавила, что, согласно календарю профилактических прививок, дети до двух лет должны быть вакцинированы против вирусного гепатита В. Но часть родителей отказывается от прививок, в том числе от других инфекций. Она призвала граждан своевременно получать все необходимые дозы вакцин.