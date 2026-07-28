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Общество

В КР запустили выездную вакцинацию от гепатита В в организованных коллективах

В Кыргызстане запустили выездную вакцинацию от гепатита В в организованных коллективах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова.

По ее словам, в организованных коллективах люди работают с понедельника по пятницу, а в субботу у них есть домашние дела, поэтому «никто не идет на вакцинацию».

«В связи с этим запустили выездную вакцинацию, и это дало хороший результат. За май — июнь вакцинировали на 32 тысячи человек больше по сравнению с прошлым годом», — сказала Умуткан Чокморова.

Она напомнила, что вакцина против вирусного гепатита В предоставляется бесплатно в случае отрицательного результата теста лицам старше 23 лет.

Всего с начала бесплатной вакцинации первую дозу вакцины против гепатита B получили 446,3 тысячи человек, вторую — 358,2 тысячи, третью — 250,5 тысячи.

Заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова добавила, что, согласно календарю профилактических прививок, дети до двух лет должны быть вакцинированы против вирусного гепатита В. Но часть родителей отказывается от прививок, в том числе от других инфекций. Она призвала граждан своевременно получать все необходимые дозы вакцин. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383255/
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