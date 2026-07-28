Участники мемориального похода в память об Уркуне преодолели перевал Тосор

Участники мемориального похода, посвященного 110-летию Уркуна, продолжают путь по историческому маршруту. На третий день экспедиции группа преодолела перевал Тосор и остановилась на ночлег в местности Кыз-Коргон.

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Как сообщили организаторы исследовательской площадки «Эсимде», в поход вышли 53 человека, хотя первоначально планировалось участие 50.

На третий день участники прошли через перевал Тосор, расположенный на высоте 3 тысячи 893 метра над уровнем моря. Впереди их ждут еще более высокие перевалы — Ара-Бел и Соок.

По словам организаторов, маршрут постепенно становится сложнее. Леса закончились еще накануне — выше трех тысяч метров деревья уже не растут. Позади остались и альпийские луга и теперь путь проходит через ледниковую зону.

Мемориальный поход проходит с 25 по 31 июля и посвящен 110-летию трагических событий Уркуна 1916 года. Его организовали «Эсимде» и общественное объединение «Тосор коому».

Несмотря на удаленность маршрута, вечером участники могут выходить на связь благодаря спутниковому интернету Starlink. В походе также знакомятся с традициями кочевой культуры — в меню экспедиции входит кулазык, одно из древних блюд кыргызов.

Участники проходят одним из путей, по которому более века назад спасались жители, вынужденные покинуть родные места. Общая протяженность маршрута около 100 километров. Цель похода — почтить память жертв Уркуна, сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.