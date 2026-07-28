Участники мемориального похода в память об Уркуне преодолели перевал Тосор

Участники мемориального похода, посвященного 110-летию Уркуна, продолжают путь по историческому маршруту. На третий день экспедиции группа преодолела перевал Тосор и остановилась на ночлег в местности Кыз-Коргон.
Как сообщили организаторы исследовательской площадки «Эсимде», в поход вышли 53 человека, хотя первоначально планировалось участие 50.
На третий день участники прошли через перевал Тосор, расположенный на высоте 3 тысячи 893 метра над уровнем моря. Впереди их ждут еще более высокие перевалы — Ара-Бел и Соок.
По словам организаторов, маршрут постепенно становится сложнее. Леса закончились еще накануне — выше трех тысяч метров деревья уже не растут. Позади остались и альпийские луга и теперь путь проходит через ледниковую зону.
Мемориальный поход проходит с 25 по 31 июля и посвящен 110-летию трагических событий Уркуна 1916 года. Его организовали «Эсимде» и общественное объединение «Тосор коому».
Участники проходят одним из путей, по которому более века назад спасались жители, вынужденные покинуть родные места. Общая протяженность маршрута около 100 километров. Цель похода — почтить память жертв Уркуна, сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.
- Уркун — трагические события 1916 года, когда после подавления восстания тысячи кыргызов бежали в Китай, спасаясь от карательных отрядов. По оценкам историков, в результате этих событий численность кыргызского населения сократилась почти на 40 процентов, а жертвами трагедии стали не менее 120 тысяч кыргызов и представители других национальностей.