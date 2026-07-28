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Общество

Участники мемориального похода в память об Уркуне преодолели перевал Тосор

Участники мемориального похода, посвященного 110-летию Уркуна, продолжают путь по историческому маршруту. На третий день экспедиции группа преодолела перевал Тосор и остановилась на ночлег в местности Кыз-Коргон.

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Как сообщили организаторы исследовательской площадки «Эсимде», в поход вышли 53 человека, хотя первоначально планировалось участие 50.

На третий день участники прошли через перевал Тосор, расположенный на высоте 3 тысячи 893 метра над уровнем моря. Впереди их ждут еще более высокие перевалы — Ара-Бел и Соок.

По словам организаторов, маршрут постепенно становится сложнее. Леса закончились еще накануне — выше трех тысяч метров деревья уже не растут. Позади остались и альпийские луга и теперь путь проходит через ледниковую зону.

Несмотря на удаленность маршрута, вечером участники могут выходить на связь благодаря спутниковому интернету Starlink. В походе также знакомятся с традициями кочевой культуры — в меню экспедиции входит кулазык, одно из древних блюд кыргызов.

Мемориальный поход проходит с 25 по 31 июля и посвящен 110-летию трагических событий Уркуна 1916 года. Его организовали «Эсимде» и общественное объединение «Тосор коому».

Участники проходят одним из путей, по которому более века назад спасались жители, вынужденные покинуть родные места. Общая протяженность маршрута около 100 километров. Цель похода — почтить память жертв Уркуна, сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.

  • Уркун — трагические события 1916 года, когда после подавления восстания тысячи кыргызов бежали в Китай, спасаясь от карательных отрядов. По оценкам историков, в результате этих событий численность кыргызского населения сократилась почти на 40 процентов, а жертвами трагедии стали не менее 120 тысяч кыргызов и представители других национальностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383252/
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