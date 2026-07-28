Шайирбек Сулайманов решил уйти с поста директора Центра охраны материнства

Шайирбек Сулайманов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности директора Национального центра охраны материнства и детства. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Минздраве.

До этого Шайирбек Сулайманов находился в трудовом отпуске. Исполняла обязанности директора его заместитель Айнагуль Эшалиева. Новый руководитель пока не назначен.

Как сообщил Сулайманов 24.kg, он останется работать в центре, но уже на другой позиции.

Шайирбек Сулайманов возглавлял НЦОМиД с октября 2023 года.