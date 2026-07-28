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Общество

Полный курс вакцинации от гепатита В в Кыргызстане прошли 250 тысяч человек

Полный курс вакцинации от гепатита В в Кыргызстане прошли 250 тысяч человек. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения КР Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, всего с начала бесплатной вакцинации первую дозу вакцины против гепатита B получили 446,3 тысячи человек, вторую — 358,2 тысячи, третью — 250,5 тысячи человек.

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Сначала граждане проходят бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты B и C. При отрицательном результате обследования и отсутствии противопоказаний граждане сразу получают вакцинацию против вирусного гепатита B.

Гульбара Ишенапысова отметила, что в 2024 году в Кыргызстане впервые проведено национальное серопревалентное исследование вирусных гепатитов B, C и D, охватившее почти 8 тысяч человек из всех регионов страны.

Результаты показали: распространенность хронического гепатита B составляет 3,3 процента, гепатита C — 1 процент.

При этом среди детей благодаря вакцинации уровень инфицированности остается очень низким — 0,2 процента.

Исследование также выявило недостаточный уровень информированности населения о вирусных гепатитах, что подтверждает необходимость дальнейшего усиления информационно-разъяснительной работы, а также расширения мер по ранней диагностике, профилактике и лечению данных инфекций. Полученные результаты станут научной основой для дальнейшего совершенствования государственной политики в области профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов, а также позволят повысить эффективность профилактических мероприятий и более рационально планировать ресурсы системы здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383243/
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