На восточном въезде в городе Ош строят новый подземный переход

На восточном въезде в городе Ош, рядом с Ошской областной больницей, начали строить подземный пешеходный переход. Объект планируют завершить к 15 сентября.

Как сообщили 24.kg в мэрии Оша, помимо пешеходной зоны, в нем предусмотрены коммерческие помещения. Строительство финансируют из местного бюджета.

В муниципалитете напомнили, что продолжается строительство подземного перехода на пересечении улиц Рыспая Абдыкадырова и Курманжан Датки. Готовность объекта около 80 процентов.

Кроме того, разработан проект еще одного подземного перехода на пересечении улиц Абсамата Масалиева и Жолдошбека Райымбекова (в районе Алайской мечети). Для его реализации ищут инвестора, поскольку проект предусматривает строительство около 20 торговых помещений.

Ежедневно в Ош въезжают и выезжают около 60 тысяч автомобилей. Строительство подземных переходов направлено на сокращение дорожных заторов и повышение безопасности пешеходов.