11:45
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

На восточном въезде в городе Ош строят новый подземный переход

На восточном въезде в городе Ош, рядом с Ошской областной больницей, начали строить подземный пешеходный переход. Объект планируют завершить к 15 сентября.

Как сообщили 24.kg в мэрии Оша, помимо пешеходной зоны, в нем предусмотрены коммерческие помещения. Строительство финансируют из местного бюджета.

В муниципалитете напомнили, что продолжается строительство подземного перехода на пересечении улиц Рыспая Абдыкадырова и Курманжан Датки. Готовность объекта около 80 процентов.

Кроме того, разработан проект еще одного подземного перехода на пересечении улиц Абсамата Масалиева и Жолдошбека Райымбекова (в районе Алайской мечети). Для его реализации ищут инвестора, поскольку проект предусматривает строительство около 20 торговых помещений.

Ежедневно в Ош въезжают и выезжают около 60 тысяч автомобилей. Строительство подземных переходов направлено на сокращение дорожных заторов и повышение безопасности пешеходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383242/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше рекультивируют старое кладбище для строительства эстакады
В Оше на берегу Ак-Бууры обустраивают городской пляж
От студентки в Лондоне до владелицы кофейни в Оше: путь Ойиши Абдазимовой
«Садагам Оштой жеримден»: история песни, ставшей неофициальным гимном Оша
В городе Ош отца и сына доставили в следственную службу после драки подростков
В Оше мужчина подталкивал подростков к драке: видео изучает милиция
В Оше из-за нарушений благоустройства приостановили строительство на 11 объектах
В Оше начали строить дом на 815 квартир по муниципальной ипотеке
На улице города Ош нашли тело пожилой женщины
Новое построить, старое забыть? В каком состоянии подземные переходы Бишкека
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Искусство в&nbsp;неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей Искусство в неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей
Бизнес
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
28 июля, вторник
11:40
Шайирбек Сулайманов решил уйти с поста директора Центра охраны материнства Шайирбек Сулайманов решил уйти с поста директора Центра...
11:39
Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ
11:36
На Иссык-Куле муниципальное предприятие оштрафовали за незаконный сброс отходов
11:28
Борец из Кыргызстана Илгиз Танкеев стал призером чемпионата России
11:26
Полный курс вакцинации от гепатита В в Кыргызстане прошли 250 тысяч человек