Почти 500 тысяч человек обследовали в КР на вирусные гепатиты за полгода

Почти 500 тысяч человек обследовали в Кыргызстане на вирусные гепатиты за первое полугодие 2026-го. Такие данные представили сегодня на пресс-конференции сотрудники Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

В том числе на вирусный гепатит B обследовали более 235 тысяч человек, вирусный гепатит C — более 234 тысяч человек, вирусный гепатит D — более 20 тысяч человек.

Сейчас лечение получают:

от вирусного гепатита B — 6 тысяч 229 пациентов;

от коинфекции вирусных гепатитов B и D — 3 тысячи 244 пациента;

от вирусного гепатита C — 7 тысяч 541 пациент, из них 6 тысяч 573 человека уже завершили лечение с достижением устойчивого вирусологического ответа.

Специалисты предупреждают: вирусные гепатиты B и C могут долго протекать бессимптомно, однако при отсутствии своевременной диагностики и лечения способны привести к тяжелым заболеваниям печени, включая цирроз и рак печени. Раннее выявление инфекции позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие осложнений.

В Кыргызстане тестирование на вирусные гепатиты B и C, вакцинация против гепатита B и лечение пациентов с хроническими гепатитами бесплатные.

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, цель которого — привлечь внимание к проблеме, повысить осведомленность населения о мерах профилактики, важности своевременного обследования и доступности лечения.