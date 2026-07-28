11:45
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Почти 500 тысяч человек обследовали в КР на вирусные гепатиты за полгода

Почти 500 тысяч человек обследовали в Кыргызстане на вирусные гепатиты за первое полугодие 2026-го. Такие данные представили сегодня на пресс-конференции сотрудники Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

В том числе на вирусный гепатит B обследовали более 235 тысяч человек, вирусный гепатит C — более 234 тысяч человек, вирусный гепатит D — более 20 тысяч человек.

Сейчас лечение получают:

  • от вирусного гепатита B — 6 тысяч 229 пациентов;
  • от коинфекции вирусных гепатитов B и D — 3 тысячи 244 пациента;
  • от вирусного гепатита C — 7 тысяч 541 пациент, из них 6 тысяч 573 человека уже завершили лечение с достижением устойчивого вирусологического ответа.

Специалисты предупреждают: вирусные гепатиты B и C могут долго протекать бессимптомно, однако при отсутствии своевременной диагностики и лечения способны привести к тяжелым заболеваниям печени, включая цирроз и рак печени. Раннее выявление инфекции позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие осложнений.

В Кыргызстане тестирование на вирусные гепатиты B и C, вакцинация против гепатита B и лечение пациентов с хроническими гепатитами  бесплатные.

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, цель которого — привлечь внимание к проблеме, повысить осведомленность населения о мерах профилактики, важности своевременного обследования и доступности лечения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383241/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Полный курс вакцинации от гепатита В в Кыргызстане прошли 250 тысяч человек
В Оше и Ошской области 1,2 тысячи человек состоят на учете с гепатитом В и С
Декада к Дню борьбы с вирусными гепатитами объявлена в Кыргызстане
Более 6 тысяч кыргызстанцев получают лечение от гепатита С
В Кыргызстане проведено шесть трансплантаций печени
Выявлен первый в 2026 году случай заражения человека крысиным гепатитом E
Около 5 тысяч новых случаев гепатита регистрируется в год — ВОЗ
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Искусство в&nbsp;неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей Искусство в неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей
Бизнес
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
28 июля, вторник
11:40
Шайирбек Сулайманов решил уйти с поста директора Центра охраны материнства Шайирбек Сулайманов решил уйти с поста директора Центра...
11:39
Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ
11:36
На Иссык-Куле муниципальное предприятие оштрафовали за незаконный сброс отходов
11:28
Борец из Кыргызстана Илгиз Танкеев стал призером чемпионата России
11:26
Полный курс вакцинации от гепатита В в Кыргызстане прошли 250 тысяч человек