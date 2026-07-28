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Общество

Омбудсмен выявила нарушения прав детей в медресе Кыргызстана

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева заявила о нарушениях прав обучающихся в религиозных учебных заведениях. По итогам мониторинга 21 медресе в семи областях страны выявлены проблемы с образованием, условиями проживания и соблюдением санитарных требований.

По данным института акыйкатчи, в ходе проверки изучались условия проживания воспитанников, организация учебного процесса и деятельность учреждений.

Мониторинг показал, что в большинстве медресе отсутствуют необходимые уставные и регистрационные документы, а учебные программы не соответствуют государственным образовательным стандартам. Также выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм, требований пожарной безопасности и правил медицинского обслуживания.

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В институте отметили, что многие медресе работают не по юридическим адресам, с учащимися не заключаются договоры, а информация об оплате обучения остается непрозрачной.

Кроме того, в ряде учреждений дети изучают только религиозные дисциплины, а светское образование получают дистанционно. По данным анонимного опроса, большинство учеников сообщили, что не получают полноценного обучения по государственной программе.

Сообщается, что в медресе «Мухаммед Амиин» выявили факт приема несовершеннолетнего в нарушение требований законодательства. В медресе «Заман Шамы» проверяющие обнаружили проблемы с организацией питания и несоответствие складского помещения санитарным нормам.

По итогам проверки акыйкатчи направила рекомендации Национальному агентству по делам религий и межэтническим отношениям, Духовному управлению мусульман Кыргызстана, Генеральной прокуратуре и Минздраву.

В Генпрокуратуре сообщили, что по рекомендациям омбудсмена принято 28 актов прокурорского реагирования, а девять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В Национальном агентстве по делам религий заявили, что работа по устранению нарушений продолжается, а ДУМК вынесено письменное предупреждение. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383236/
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