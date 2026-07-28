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Общество

Муфтият Кыргызстана проводит акцию для профилактики ДТП

Муфтият совместно с подразделениями Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД проводит по регионам страны профилактическую акцию. Ее цель — повысить ответственность участников дорожного движения и снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Очередные мероприятия прошли в Нарынской и Иссык-Кульской областях.

Представители муфтията и сотрудники службы безопасности дорожного движения провели разъяснительную работу с водителями. Им напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии опьянения и проявлять культуру поведения на дорогах.

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Представители ДУМК подчеркнули, что в исламе человеческая жизнь является величайшей ценностью, поэтому каждый участник дорожного движения должен бережно относиться как к собственной безопасности, так и к жизни окружающих.

По данным, озвученным президентом Садыром Жапаровым, за последние десять лет в Кыргызстане зарегистрировали около 75 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли более 9 тысяч человек, еще 13 тысяч 260 получили травмы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383231/
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