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Общество

Кыргызстанские фермеры получили более 2,7 миллиона литров льготного дизеля

Сельхозтоваропроизводителям Кыргызстана в рамках государственной программы поддержки уже отпущено 2 миллиона 744 тысячи 600 литров дизельного топлива по льготной цене.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, всего для аграриев предусмотрено 7 миллионов литров дизельного топлива по фиксированной цене — 81 сом за литр.

Наибольший объем льготного топлива получили сельхозпроизводители Нарынской области — 746 тысяч 600 литров. В Иссык-Кульскую область направили 596 тысяч 850 литров, в Ошскую — 572 тысячи 250 литров, в Джалал-Абадскую — 359 тысяч 550 литров, в Чуйскую — 236 тысяч 300 литров, в Баткенскую — 189 тысяч 350 литров, а в Таласскую — 43 тысячи 700 литров.

По состоянию на 23 июля остаток льготного топлива составляет 4 миллиона 255 тысяч 400 литров.

В министерстве отметили, что обеспечение фермеров льготным дизельным топливом продолжается. Эта мера направлена на своевременное проведение осенних полевых работ, снижение производственных затрат сельхозтоваропроизводителей и поддержку аграрного сектора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383209/
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