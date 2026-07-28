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Общество

Об угрозе нового всплеска эпидемии ВИЧ предупредили в ООН

В 2025 году мир вновь не достиг намеченных показателей: 1,2 миллиона человек заразились ВИЧ, и 570 тысяч умерли от болезней, связанных со СПИДом. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).

Его авторы предупреждают: сокращение международного финансирования и урезание программ профилактики создают условия для нового всплеска эпидемии.

По оценкам UNAIDS, без срочных мер число новых заражений может превысить 3 миллиона к 2030 году.

«Несмотря на то, что показатели новых заражений и смертности находятся на минимальном уровне за последние три десятилетия, глобальный ответ на ВИЧ остается крайне слабым. Прогресс неравномерен: в 2025 году рост новых случаев зарегистрирован в трех регионах и 21 стране. Около девяти из 41 миллиона людей, живущих с ВИЧ, не получают лечения. Почти половина зараженных детей не имели доступа к антиретровирусной терапии.

Семь стран добились почти 80‑процентного снижения новых заражений с 2010 года, а 11 государств достигли показателя 95‑95‑95, в соответствии с которым 95 процентов людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе, 95 процентов с диагностированной инфекцией — получать антиретровирусную терапию, а 95 процентов получающих терапию — достичь подавления вирусной нагрузки», — говорится в докладе.

Отмечается, что в 2025 году глобальная помощь в целях развития сократилась на 23 процента, особенно сильно ударив по программам в сфере здравоохранения и борьбы с ВИЧ.

Финансирование программ по ВИЧ упало на 1,5 миллиарда долларов — с 8,8 миллиарда в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025-м.

Сокращения привели к резкому падению охвата лечением: в некоторых странах услуги для ключевых групп уменьшились на 50–85 процентов.

Более 55 стран сообщили о планах увеличить объем внутреннего финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ, среди них — Беларусь, Грузия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Несмотря на негативные тенденции, в июне 2026 года 149 государств приняли новую политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу, согласованную со Стратегией UNAIDS на 2026–2031 годы. Она включает:

  • предоставление лечения 40 миллионам человек;
  • доступ к профилактике для 20 миллионов;
  • снижение уровня стигмы, гендерного насилия и ограничительных законов.

Если эти обязательства выполнят, к 2030 году можно будет предотвратить дополнительно 3,2 миллиона новых заражений и 1,3 миллиона смертей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383206/
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