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Общество

Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты

Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что продолжается строительство новой объездной автодороги протяженностью 15,64 километра. Проект финансируется из республиканского бюджета.

В рамках проекта также идут возведение мостовых переходов, укладка водопропускных труб, перенос и обновление инженерных сетей.

Новая дорога снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города, улучшит пропускную способность транзитного потока и повысит безопасность движения, отметили в ведомстве.

Генеральный подрядчик объекта — корпорация China Road and Bridge Corporation. Завершить работы планируют ко Дню независимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383201/
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