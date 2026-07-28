09:07
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Новые авиамаршруты открывают Кыргызстан и Узбекистан

Новые авиамаршруты открывают Кыргызстан и Узбекистан. Об этом сообщается на сайте Комитета по туризму РУз.

Отмечается, что руководство ведомства провело встречи с представителями авиакомпаний Asman Airlines и Aero Nomad Airlines. Стороны обсудили перспективы расширения авиасообщения между Узбекистаном и Кыргызстаном, развития совместных туристических продуктов и увеличения взаимного туристического потока.

Географическая близость двух стран, богатое историко-культурное наследие и растущий интерес иностранных туристов к комбинированным путешествиям по Центральной Азии создают благоприятные условия для открытия новых авиамаршрутов и реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию воздушного сообщения, связывающего Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану и Андижан с Бишкеком, Ошем и Иссык-Кулем, говорится в сообщении.

С Aero Nomad Airlines достигнута договоренность о запуске с 23 августа текущего года регулярных прямых рейсов по маршруту Бишкек — Ташкент — Бишкек. Они будут летать два раза в неделю.  

С руководством Asman Airlines обсуждены перспективы открытия регулярных рейсов из Бишкека и Оша в Ташкент, а также организации полетов в другие города Узбекистана, пользующиеся высоким спросом. Стороны договорились совместно изучить пассажирский спрос и потребности рынка для разработки новых маршрутов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383200/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше рекультивируют старое кладбище для строительства эстакады
В Оше на берегу Ак-Бууры обустраивают городской пляж
От студентки в Лондоне до владелицы кофейни в Оше: путь Ойиши Абдазимовой
Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Узбекистана
«Садагам Оштой жеримден»: история песни, ставшей неофициальным гимном Оша
В КР реализуется инвестиционный проект по производству стекольной продукции
В городе Ош отца и сына доставили в следственную службу после драки подростков
В Оше мужчина подталкивал подростков к драке: видео изучает милиция
В Оше из-за нарушений благоустройства приостановили строительство на 11 объектах
В Узбекистане сменился глава службы безопасности президента
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Искусство в&nbsp;неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей Искусство в неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей
Бизнес
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
28 июля, вторник
09:07
Санкции против банка: НБ КР заявил о стабильности финансового сектора Санкции против банка: НБ КР заявил о стабильности финан...
09:05
Первые четыре километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
08:45
Новые авиамаршруты открывают Кыргызстан и Узбекистан
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 июля, понедельник
23:39
iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
23:18
Задержан кримавторитет Жора Ташкентский. Он поставлял наркотики в Кыргызстан
23:00
Женская сборная КР в финале зонального чемпионата Азии по пляжному волейболу
22:42
Не прошел фитосанитарный контроль. Кыргызстан вернул в Россию пиломатериал
22:23
Более 1,4 тысячи человек погибло от эпидемии Эболы в ДР Конго