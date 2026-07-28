Новые авиамаршруты открывают Кыргызстан и Узбекистан. Об этом сообщается на сайте Комитета по туризму РУз.

Отмечается, что руководство ведомства провело встречи с представителями авиакомпаний Asman Airlines и Aero Nomad Airlines. Стороны обсудили перспективы расширения авиасообщения между Узбекистаном и Кыргызстаном, развития совместных туристических продуктов и увеличения взаимного туристического потока.

Географическая близость двух стран, богатое историко-культурное наследие и растущий интерес иностранных туристов к комбинированным путешествиям по Центральной Азии создают благоприятные условия для открытия новых авиамаршрутов и реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию воздушного сообщения, связывающего Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану и Андижан с Бишкеком, Ошем и Иссык-Кулем, говорится в сообщении.

С Aero Nomad Airlines достигнута договоренность о запуске с 23 августа текущего года регулярных прямых рейсов по маршруту Бишкек — Ташкент — Бишкек. Они будут летать два раза в неделю.

С руководством Asman Airlines обсуждены перспективы открытия регулярных рейсов из Бишкека и Оша в Ташкент, а также организации полетов в другие города Узбекистана, пользующиеся высоким спросом. Стороны договорились совместно изучить пассажирский спрос и потребности рынка для разработки новых маршрутов.