В Бишкеке 29 июля безоблачно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.
Отключения света, воды и газа
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Пролетарской, Куренкеева, проспекта Жибек Жолу, бульвара Эркиндик, микрорайон «Тунгуч», дом 71;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5, 6, 7, 8);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, проспекта Чингиза Айтматова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Куюукова, Сары-Булун, Кен-Суу, Сулуу-Тор), села Лесхоз (улица Лесхозная), Маевка (водохранилище), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Шопокова, переулок Веселый), Беш-Кунгой (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун уулу Большевик, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, Бакбаев Сагыналы, Таранчиева, Масадык, 18-й километр, Ордобай уулу Карымбай, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы уулу Мурзакул, Жапаров Жумадил, Асанкулов Азиз, Ташматов Темир), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркиндик, Нур-Эл, Улар, Минжилкиева, Жылга-Сай, Куюукова, Муромская), села Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Достук, жилмассивы «32», «40га», улицы Кулчунова, Сабыркул-Ата, Турсуматова), Таш-Добо (улица Больничная);
- 9.00-13.00 — отрезки улицы Тулебердиева, переулка Пензенский, села Таш-Добо (улица Абыкан-Ата), Чон-Таш (улицы Достук, Шопокова, Сопубека, Чокморова, Сарукеева, Восточная, Проектируемая, Токтогула, Байтик, Абдыкай, Байгуту, Ынтымак, Центральная, Таджыбаева, Западная);
- 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (МТФ);
- 15.00-17.00 — село Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя).
У кого намечается той
Айбек Токтоболотов
Родился 29 июля 1979 года. Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар.
Памятные даты
Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»
Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».
До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие», или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников», или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.
По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001-м снял фильм «Властелин колец: Братство кольца».
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Алексей Каменский
Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.
В Кыргызстане с 1962-го. Участник выставок с 1963 года. Член Союза художников с 1966-го.
Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Доме-музее Михаила Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).
В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот. К лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.
Умер актер Бакы Омуралиев
Родился в 1932-м в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.
В 1955 — 1972 годах — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.
Как драматург дебютировал в 1960-м. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.
Умер в 2003 году.
Умер певец Марлен Темирбеков
Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.
Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие.
Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра СССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.
C 1958-го занимался педагогической деятельностью.
Умер 29 июля 2010 года.
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