В Бишкеке 29 июля безоблачно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — отрезки улиц Пролетарской, Куренкеева, проспекта Жибек Жолу, бульвара Эркиндик, микрорайон «Тунгуч», дом 71;

9.30-17.30 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5, 6, 7, 8);

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, проспекта Чингиза Айтматова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Куюукова, Сары-Булун, Кен-Суу, Сулуу-Тор), села Лесхоз (улица Лесхозная), Маевка (водохранилище), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Шопокова, переулок Веселый), Беш-Кунгой (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун уулу Большевик, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, Бакбаев Сагыналы, Таранчиева, Масадык, 18-й километр, Ордобай уулу Карымбай, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы уулу Мурзакул, Жапаров Жумадил, Асанкулов Азиз, Ташматов Темир), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркиндик, Нур-Эл, Улар, Минжилкиева, Жылга-Сай, Куюукова, Муромская), села Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Достук, жилмассивы «32», «40га», улицы Кулчунова, Сабыркул-Ата, Турсуматова), Таш-Добо (улица Больничная);

9.00-13.00 — отрезки улицы Тулебердиева, переулка Пензенский, села Таш-Добо (улица Абыкан-Ата), Чон-Таш (улицы Достук, Шопокова, Сопубека, Чокморова, Сарукеева, Восточная, Проектируемая, Токтогула, Байтик, Абдыкай, Байгуту, Ынтымак, Центральная, Таджыбаева, Западная);

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (МТФ);

15.00-17.00 — село Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя). У кого намечается той

Айбек Токтоболотов

Родился 29 июля 1979 года. Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар.

Памятные даты

Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»

Фото из интернета. Обложка первого издания «Братства кольца». Оформление выполнено автором

Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».

До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие», или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников», или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.

По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001-м снял фильм «Властелин колец: Братство кольца».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Алексей Каменский

Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.

В Кыргызстане с 1962-го. Участник выставок с 1963 года. Член Союза художников с 1966-го.

Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Доме-музее Михаила Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).

В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот. К лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.

Умер актер Бакы Омуралиев

Фото из интернета. Бакы Омуралиев

Родился в 1932-м в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.

В 1955 — 1972 годах — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.

Как драматург дебютировал в 1960-м. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.

Умер в 2003 году.

Умер певец Марлен Темирбеков

Фото из книги Ирины Елецкой «Корифеи Кыргызской национальной консерватории». Марлен Темирбеков

Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.

Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие.

Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра СССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.

C 1958-го занимался педагогической деятельностью.

Умер 29 июля 2010 года.

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