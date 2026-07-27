Новый радиоактивный источник для лучевой терапии передала Индия Центру онкологии

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов совместно с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Кыргызской Республике Бирендером Сингхом Ядавом посетили Национальный центр онкологии и гематологии, где состоялась официальная передача нового радиоактивного источника Кобальт-60 для аппарата дистанционной лучевой терапии «Бабатрон».

По данным пресс-центра Минздрава, передача источника позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу оборудования и сохранить доступность жизненно важной лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Отметим, что вопрос поставки Кобальт-60 обсуждался еще год назад.

В ходе визита директор НЦОГ Нурбек Букуев проинформировал, что сегодня все аппараты лучевой терапии находятся в рабочем состоянии. Функционируют два линейных ускорителя, аппарат «Бабатрон» и другое специализированное оборудование.

Ежедневно на двух линейных ускорителях лечение проходят около 160 пациентов, на аппарате «Бабатрон» планируется проводить лечение до 120 пациентов в сутки, на аппарате «Терад» — около 25 пациентов, еще примерно 40 пациентов стационара ежедневно получают лечение на двух аппаратах для брахитерапии.

Он также сообщил, что государством принимаются меры по обеспечению бесперебойной эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Из республиканского бюджета выделено 4 миллиона сомов на ремонт линейных ускорителей, 31 миллион сомов — на приобретение необходимых запасных частей, а начиная с 2027 года планируется ежегодное финансирование технического обслуживания всего оборудования лучевой терапии в объеме около 18 миллионов сомов.

Это позволит своевременно проводить сервисное обслуживание и оперативно устранять возможные технические неисправности.

Читайте по теме Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии

Дамир Осмонов подчеркнул, что обеспечение устойчивой работы современной медицинской техники является одним из ключевых условий повышения качества специализированной онкологической помощи и приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения.

Индийская сторона подтвердила готовность продолжить сотрудничество в развитии онкологической службы Кыргызстана. В частности, выражена готовность оказывать дальнейшее содействие в своевременной замене источника Кобальт-60 после завершения срока его эффективной эксплуатации, что позволит и в дальнейшем обеспечивать непрерывную работу аппарата «Бабатрон».

Развитие взаимодействия с Индией охватывает онкологию, подготовку медицинских кадров, внедрение современных технологий и модернизацию медицинской инфраструктуры.