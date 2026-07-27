Новый радиоактивный источник для лучевой терапии передала Индия Центру онкологии

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов совместно с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Кыргызской Республике Бирендером Сингхом Ядавом посетили Национальный центр онкологии и гематологии, где состоялась официальная передача нового радиоактивного источника Кобальт-60 для аппарата дистанционной лучевой терапии «Бабатрон».
По данным пресс-центра Минздрава, передача источника позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу оборудования и сохранить доступность жизненно важной лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Отметим, что вопрос поставки Кобальт-60 обсуждался еще год назад.
В ходе визита директор НЦОГ Нурбек Букуев проинформировал, что сегодня все аппараты лучевой терапии находятся в рабочем состоянии. Функционируют два линейных ускорителя, аппарат «Бабатрон» и другое специализированное оборудование.
Он также сообщил, что государством принимаются меры по обеспечению бесперебойной эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Из республиканского бюджета выделено 4 миллиона сомов на ремонт линейных ускорителей, 31 миллион сомов — на приобретение необходимых запасных частей, а начиная с 2027 года планируется ежегодное финансирование технического обслуживания всего оборудования лучевой терапии в объеме около 18 миллионов сомов.
Это позволит своевременно проводить сервисное обслуживание и оперативно устранять возможные технические неисправности.
Дамир Осмонов подчеркнул, что обеспечение устойчивой работы современной медицинской техники является одним из ключевых условий повышения качества специализированной онкологической помощи и приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения.
Индийская сторона подтвердила готовность продолжить сотрудничество в развитии онкологической службы Кыргызстана. В частности, выражена готовность оказывать дальнейшее содействие в своевременной замене источника Кобальт-60 после завершения срока его эффективной эксплуатации, что позволит и в дальнейшем обеспечивать непрерывную работу аппарата «Бабатрон».
Развитие взаимодействия с Индией охватывает онкологию, подготовку медицинских кадров, внедрение современных технологий и модернизацию медицинской инфраструктуры.