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Общество

Муфтият ищет авиакомпанию для перевозки 6 тысяч паломников на хадж

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило конкурс среди авиакомпаний на перевозку паломников в Саудовскую Аравию и обратно во время хаджа 2027 года.

Заявки принимают с 27 июля до 17.00 24 августа 2026 года. Сам конкурс пройдет 27 августа в 10.00 в здании муфтията в Бишкеке.

Всего планируется перевезти 6 тысяч 60 паломников. Рейсы должны выполняться напрямую из Бишкека и Оша в Джидду и Медину. Доставка всех пассажиров в Саудовскую Аравию должна пройти с 1 по 10 мая 2027 года, обратные рейсы также необходимо выполнить в течение десяти дней.

У авиакомпании должно быть не менее четырех исправных самолетов. За один день перевозчик обязан доставлять не менее 600 человек.

В стоимость билета должны входить 30 килограммов багажа, 10 килограммов ручной клади и пять литров воды «Зам-зам». На борту паломников необходимо обеспечить горячим питанием по стандарту «халяль».

Среди других требований — опыт выполнения чартерных и регулярных рейсов, наличие сотрудников, владеющих кыргызским языком, представителей в аэропортах Джидды и Медины, а для иностранных компаний — официального представительства в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383166/
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