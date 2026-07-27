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Общество

Привлекать учеников к сельхозработам в КР запрещено, к трудовой практике — можно

Привлечение обучающихся на сельскохозяйственные работы в период проведения учебного процесса запрещается. Об этом говорится в базисном учебном плане на новый 2026/2027 учебный год, утвержденном Министерством просвещения.

При этом в целях воспитания гражданина, бережного относящегося к окружающей природе, укрепляющего связи учебно-воспитательного процесса с практической деятельностью, формирующего трудовые навыки и чувство ответственности за свою школу, реализуется трудовая практика.

В соответствии с инструкцией, рекомендованной министерством, на трудовую практику в 7-х и 8-х классах выделяется по два академических часа в день.

Трудовая практика для 7-го класса длится семь дней, для 8-го класса — 10 дней, для 10-го класса — 14 дней (по 3 академических часа в день).

Выбор из перечня работ для трудовой практики и сроки ее прохождения определяются педагогическим советом школы с учетом региональноклиматических условий и рекомендаций от родительской общественности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383165/
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