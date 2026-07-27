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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Длительность уроков для первоклассников увеличили

Длительность уроков для первоклассников в школах Кыргызстана увеличили. Об этом стало известно из базисного учебного плана на новый 2026/2027 учебный год, утвержденного Министерством просвещения.

Продолжительность урока в 1-м классе с сентября составит 40 минут с 10—15-минутными разминательно-музыкальными переменами между уроками, во 2-м классе — 40 минут и с 3-го по 11-й классы — по 45 минут.

В прошлом году уроки в первом классе длились по 35 минут.

Учебные занятия должны начинаться не ранее 8.00.

В школах, работающих в две смены, обучение 1-х, 2-х, 5-х, 9-х и 11-х классов должны организовать в первую смену.

Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать затраты времени на их выполнение (в астрономических часах): в 1-м классе не задаются домашние задания, во 2–3-х классах — 1,5 часа, в 4–5 классах — 2 часа, в 6–8 классах — 2,5 часа, в 9-11-х классах — до 3,5 часа.

При этом с 1-го по 3-й классы 12-летней школы достижения обучающихся оцениваются без отметок, с использованием качественных и описательных способов; с 4-го класса начинается введение отметок. А в 3-м классе 11-летней школы выставляются отметки с использованием описательных способов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383164/
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