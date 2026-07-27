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Общество

В Оше рекультивируют старое кладбище для строительства эстакады

В городе Ош начались работы по рекультивации территории бывшего кладбища «Кылыч-Буркан», расположенного на улице Шамшат. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным муниципалитета, последнее захоронение на кладбище произошло в 1992 году. Сейчас на его территории ведут рекультивационные работы.

Как отметили в мэрии, работы проводят в рамках проекта по строительству эстакадного моста протяженностью 3,2 километра и расширению автомобильной дороги.

Проект реализуют при финансовой поддержке Евразийского банка развития.

Напомним, в 2025 году в Оше завершили рекультивацию восьми закрытых кладбищ. Многие из них не использовали для захоронений несколько десятилетий. После переноса останков на действующие кладбища на этих территориях начали создавать зеленые зоны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383155/
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