В Оше рекультивируют старое кладбище для строительства эстакады

В городе Ош начались работы по рекультивации территории бывшего кладбища «Кылыч-Буркан», расположенного на улице Шамшат. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным муниципалитета, последнее захоронение на кладбище произошло в 1992 году. Сейчас на его территории ведут рекультивационные работы.

Как отметили в мэрии, работы проводят в рамках проекта по строительству эстакадного моста протяженностью 3,2 километра и расширению автомобильной дороги.

Проект реализуют при финансовой поддержке Евразийского банка развития.

Напомним, в 2025 году в Оше завершили рекультивацию восьми закрытых кладбищ. Многие из них не использовали для захоронений несколько десятилетий. После переноса останков на действующие кладбища на этих территориях начали создавать зеленые зоны.