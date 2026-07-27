Переход на 12-летку. Зачем нужен предпрофильный компонент в восьмом классе

С нового 2026/27 учебного года в школах республики вводится предпрофильный (вариативный) компонент в 8-х классах. В Кыргызской академии образования рассказали 24.kg, как это будет работать.

Всего КАО разработала 14 предпрофильных программ, включая систему оценивания по каждому направлению (физико-математическое, социально-гуманитарное, спортивное и другое).

Запланированная нагрузка по базисному учебному плану — 2 часа в неделю.

Кружок обязателен для посещения, для учеников он будет бесплатным, для учителей — оплачиваемым.

Восьмиклассники смогут выбрать программу по своему желанию, предусмотрена возможность поменять направление в течение учебного года.

«Программы построены так, чтобы эта кружковая работа проводилась путем проектного исследования либо проблемной технологии. Таким образом развиваются навыки критического мышления и так далее. Цель таких программ — погружение в будущую профессию, определение с выбором профильной подготовки на уровне 10-12-х классов. Профильных программ тоже будет достаточно для выбора, их КАО разработает совместно с другими заинтересованными сторонами, включая профильные вузы, как отечественные, так и возможно, зарубежные», — пояснили в академии.

Вместе с тем отмечен ряд вопросов: насколько сами школы готовы реализовать все 14 программ по свободному выбору детей — есть ли материально-техническая база, хватает ли учителей, мотивированы ли педагоги, будет ли налажен контроль за этой работой.

По итогам предпрофильного обучения обучающиеся сдают профессионально-ориентационные тесты, способствующие им принять решение в соответствии со своими интересами и способностями выбрать

один или несколько профильных предметов для углубленного изучения в старших классах.