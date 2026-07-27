18:54
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Зачем нужен предпрофильный компонент в восьмом классе

С нового 2026/27 учебного года в школах республики вводится предпрофильный (вариативный) компонент в 8-х классах. В Кыргызской академии образования рассказали 24.kg, как это будет работать.

Всего КАО разработала 14 предпрофильных программ, включая систему оценивания по каждому направлению (физико-математическое, социально-гуманитарное, спортивное и другое).

Запланированная нагрузка по базисному учебному плану — 2 часа в неделю.

Кружок обязателен для посещения, для учеников он будет бесплатным, для учителей — оплачиваемым.

Восьмиклассники смогут выбрать программу по своему желанию, предусмотрена возможность поменять направление в течение учебного года.

«Программы построены так, чтобы эта кружковая работа проводилась путем проектного исследования либо проблемной технологии. Таким образом развиваются навыки критического мышления и так далее. Цель таких программ — погружение в будущую профессию, определение с выбором профильной подготовки на уровне 10-12-х классов. Профильных программ тоже будет достаточно для выбора, их КАО разработает совместно с другими заинтересованными сторонами, включая профильные вузы, как отечественные, так и возможно, зарубежные», — пояснили в академии.

Вместе с тем отмечен ряд вопросов: насколько сами школы готовы реализовать все 14 программ по свободному выбору детей — есть ли материально-техническая база, хватает ли учителей, мотивированы ли педагоги, будет ли налажен контроль за этой работой.

По итогам предпрофильного обучения обучающиеся сдают профессионально-ориентационные тесты, способствующие им принять решение в соответствии со своими интересами и способностями выбрать
один или несколько профильных предметов для углубленного изучения в старших классах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383150/
просмотров: 476
Версия для печати
Материалы по теме
Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана
Переход на 12-летку. Длительность уроков для первоклассников увеличили
Первые аттестаты об окончании 12-летней школы в КР выдадут через три года
Переход на 12-летку. Предпрофильный компонент введут в восьмом классе с сентября
Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
Школы получат учебник по программированию на кыргызском языке
Переход на 12-летку. В Бишкеке издали вторую часть учебника «Естественные науки»
Уроки физкультуры для детей с инвалидностью хотят сделать индивидуальными
В жилмассиве «Оскон-Ордо» Бишкека строят школу на 750 ученических мест
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
27 июля, понедельник
18:47
В Бишкеке дольщики обвинили Beta Stores в срыве строительства дома В Бишкеке дольщики обвинили Beta Stores в срыве строите...
18:33
С 30 июля по 1 августа будут перекрывать дорогу Тамчи — Чолпон-Ата
18:30
28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:04
Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана
17:56
В Ошской области гражданин Китая погиб, упав в производственный станок