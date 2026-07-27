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Общество

В Кыргызстане авиакомпаниям запретили использовать овербукинг

Государственное агентство гражданской авиации (ГАГА) ввело запрет на практику овербукинга для всех авиакомпаний, выполняющих рейсы через аэропорты Кыргызской Республики.

Решение направлено на защиту прав пассажиров и предотвращение отказов в перевозке при наличии подтвержденных билетов.

Овербукинг — это практика продажи большего количества авиабилетов, чем предусмотрено количеством мест на борту самолета.

В ряде стран такой подход широко применяется авиаперевозчиками, но нередко приводит к ситуациям, когда пассажирам отказывают в посадке, вынуждая их ждать следующего рейса или менять свои планы.

Согласно новым требованиям, все авиакомпании, выполняющие рейсы через аэропорты Кыргызстана, обязаны исключить практику сверхбронирования и продавать билеты только в пределах фактической вместимости воздушного судна.

Кроме того, если перевозчик вынужден заменить самолет воздушным судном с меньшим количеством мест, пассажирам должны предложить выбор: добровольно перенести перелет на ближайший доступный рейс либо получить полный возврат стоимости билета.

В ГАГА также поручили авиакомпаниям в кратчайшие сроки привести внутренние процедуры продажи билетов в соответствие с новыми требованиями и провести инструктаж сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383140/
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