Первые аттестаты об окончании 12-летней школы в КР выдадут через три года

Министерство просвещения Кыргызстана утвердило базисные учебные планы на 2026/27 учебный год для 11-летнего школьного образования и для классов, поэтапно переходящих на 12-летний срок обучения.

Согласно пояснительной записке, поэтапный переход на 12-летку реализуется согласно следующей таблице:

Фото Минпросвещения

Таким образом, в 2028/29 учебном году состоится двойной выпуск девятиклассников, а также начнут выдавать аттестаты об окончании 12-летней школы.

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Первый выпуск школьников, полноценно прошедших 12-летние образовательные программы, состоится в 2036/37 учебном году.

Напомним, в прошлом учебном году первый этап перехода на 12-летнюю модель обучения коснулся учеников 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

С сентября учебный процесс по обновленным образовательным программам будет в 1-х, 2-х, 3-х, 5-х, 7-х и 8-х классах.

При этом три года не будет шестых классов.