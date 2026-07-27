В Кыргызстане шесть вузовских проектов получили гранты Инновационного фонда

В Бишкеке состоялась церемония подписания грантовых соглашений на реализацию шести субпроектов, отобранных по итогам первого раунда конкурса Академического инновационного фонда в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании».

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, в первом раунде приняли участие 38 государственных и частных вузов Кыргызстана. Из 196 представленных концепций 59 заявок отобрали для второго этапа. По результатам многоэтапного конкурсного отбора, включавшего экспертную оценку, технический скрининг и презентации проектных команд, финансирование получили шесть субпроектов.

Получателями грантов стали проекты из четырех высших учебных заведений:

Кыргызского национального университета;

Ошского технологического университета;

Кыргызского государственного технического университета;

университета «Адам».

ОшТУ и КГТУ будут реализовывать по два субпроекта, КНУ и университет «Адам» — по одному.

Размер грантов АИФ составляет от 8 до 17 миллионов сомов.

Поддержанные инициативы охватывают мониторинг состояния атмосферы, зеленую энергетику, цифровые и инженерные технологии, устойчивое водопользование, раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, исследование почв и материаловедение для текстильной и легкой промышленности. Реализация субпроектов предусматривает создание и оснащение современных учебно-научных лабораторий, внедрение цифровых решений, прикладные исследования, модернизацию образовательных программ, развитие партнерства между университетами, предприятиями и местными сообществами, а также интеграцию результатов исследований в образовательный процесс.

Проект «Качество и инновации в высшем образовании» финансируется Всемирным банком за счет кредита Международной ассоциации развития в размере 25 миллионов долларов. Он направлен на повышение качества исследований, укрепление качества программ высшего образования и обеспечение их соответствия потребностям рынка труда.

Один из компонентов предусматривает наращивание потенциала университетов в области исследований и инноваций. На его реализацию предусмотрено 4 миллиона долларов. В рамках этого компонента действует АИФ, предоставляющий государственным и частным вузам конкурсные гранты размером до 200 тысяч долларов до трех лет.

Средства грантов могут направляться на закупку лабораторного и учебного оборудования, исследовательских приборов и материалов, программного обеспечения, цифровых систем и услуг, профессиональное развитие сотрудников, партнерские мероприятия с предприятиями и другими университетами, семинары и участие в профильных конференциях.

Строительные работы, заработная плата и пособия преподавателям, стипендии студентам и приобретение транспортных средств за счет грантов АИФ не допускаются.