В Кыргызстане шесть вузовских проектов получили гранты Инновационного фонда

В Бишкеке состоялась церемония подписания грантовых соглашений на реализацию шести субпроектов, отобранных по итогам первого раунда конкурса Академического инновационного фонда в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании».
По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, в первом раунде приняли участие 38 государственных и частных вузов Кыргызстана. Из 196 представленных концепций 59 заявок отобрали для второго этапа. По результатам многоэтапного конкурсного отбора, включавшего экспертную оценку, технический скрининг и презентации проектных команд, финансирование получили шесть субпроектов.
Получателями грантов стали проекты из четырех высших учебных заведений:
- Кыргызского национального университета;
- Ошского технологического университета;
- Кыргызского государственного технического университета;
- университета «Адам».
ОшТУ и КГТУ будут реализовывать по два субпроекта, КНУ и университет «Адам» — по одному.
Проект «Качество и инновации в высшем образовании» финансируется Всемирным банком за счет кредита Международной ассоциации развития в размере 25 миллионов долларов. Он направлен на повышение качества исследований, укрепление качества программ высшего образования и обеспечение их соответствия потребностям рынка труда.
Один из компонентов предусматривает наращивание потенциала университетов в области исследований и инноваций. На его реализацию предусмотрено 4 миллиона долларов. В рамках этого компонента действует АИФ, предоставляющий государственным и частным вузам конкурсные гранты размером до 200 тысяч долларов до трех лет.
Средства грантов могут направляться на закупку лабораторного и учебного оборудования, исследовательских приборов и материалов, программного обеспечения, цифровых систем и услуг, профессиональное развитие сотрудников, партнерские мероприятия с предприятиями и другими университетами, семинары и участие в профильных конференциях.
Строительные работы, заработная плата и пособия преподавателям, стипендии студентам и приобретение транспортных средств за счет грантов АИФ не допускаются.