Все авиакомпании обязали информировать пассажиров на кыргызском языке

Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров Кыргызской Республики ввело обязательное требование для всех авиакомпаний использовать государственный язык при информировании пассажиров на борту воздушных судов.

Теперь на всех регулярных рейсах, выполняемых в Кыргызстан, из Кыргызстана и внутри страны, объявления должны звучать не только на английском, русском и языке государства вылета, но и на кыргызском. Новые правила распространяются как на отечественных, так и на иностранных авиаперевозчиков.

Согласно требованиям, на кыргызском языке обязательно должны озвучивать инструкции по безопасности, аварийно-спасательным процедурам, информация о взлете, посадке и другие важные сообщения в полете.

Информация на государственном языке должна быть полной, достоверной и соответствовать по содержанию объявлениям, которые звучат на других языках.

В Государственном агентстве гражданской авиации отметили, что нововведение реализуется в рамках государственной языковой политики и направлено на укрепление статуса кыргызского, обеспечение равного доступа пассажиров к важной информации и повышение качества обслуживания в сфере гражданской авиации.

Руководителям всех авиакомпаний поручили подготовить официальные тексты объявлений на кыргызском языке и обеспечить их использование на всех рейсах, подпадающих под действие новых требований.