Новый челлендж: в Кыргызстане молодежь скупает и выливает алкоголь

В Кыргызстане в социальных сетях распространяется новый челлендж, в рамках которого молодые люди покупают алкогольные напитки, а затем публично выливают их.

На опубликованных видео видно, как участники акции приобрели в одном из магазинов алкоголь на сумму около 6 тысяч сомов, после чего вылили его. Они также призвали других присоединиться к челленджу.

Подобные акции в стране проходят не впервые. Ранее уже проводились инициативы по утилизации алкогольной продукции. Кроме того, в некоторых селах жители по взаимной договоренности полностью отказались от продажи спиртных напитков.

Аналитический проект World Population Review сообщал, что Кыргызстан входит в число стран с относительно низким уровнем потребления алкоголя — в среднем 3,9 литра чистого спирта приходится на человека в год.