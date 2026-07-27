Музыка, искусство и ветер. Как прошел KOLFEST на Иссык-Куле

На южном берегу Иссык-Куля три дня звучала музыка, появлялись необычные арт-объекты, проходили перформансы и кинопоказы. С 24 по 26 июля здесь прошел международный фестиваль современной музыки и искусства KOLFEST 2026, объединивший современную культуру с природой и кочевыми мотивами. Тема этого года — «Город кочевого будущего».

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Еще на подходе к площадке привычный пейзаж Иссык-Куля начинал меняться. Среди сухих гор и степной травы появлялись сцены, палатки, яркие костюмы и арт-инсталляции. Музыка доносится сразу с нескольких площадок: где-то звучат живые инструменты, в другом месте — электронные сеты, а чуть дальше участники танцуют на фоне озера.Днем фестиваль больше напоминает большую выставку под открытым небом. Гости рассматривают работы художников, посещают мастер-классы, кинопоказы, модные представления и творческий маркет. Вечером пространство менялось: включается свет, сцены становятся громче, а берег превращался в танцевальную площадку. Программа KOLFEST традиционно объединяет живую музыку, электронные выступления, современное искусство, кино, моду и образовательные мероприятия.

Одним из самых заметных объектов фестиваля стал огромный эдельвейс, собранный из старых унитазов. Автор работы, художник Дмитрий Петровский из арт-группы «Докса», нашел около десяти демонтированных унитазов прямо на территории фестиваля.

KOLFEST проводят в Кыргызстане с 2019 года. По данным организаторов, за это время на его сценах выступали артисты более чем из 18 стран, а фестиваль посетили свыше 10 тысяч человек из 30 государств. Организаторы позиционируют его как площадку для культурного обмена, развития туризма и креативных индустрий.

Но главное впечатление от KOLFEST создают не отдельные сцены или инсталляции. Это сочетание музыки, пыльных дорог, костров, ярких образов, гор и огромного Иссык-Куля. Здесь современное искусство не спрятано в галереях, а электронная музыка звучит не в закрытом клубе, а под открытым небом — среди озера и гор.