Возвращение «Теда Лассо» и «1670»: премьеры сериалов августа

Следующая неделя (3 — 9 августа) принесет любителям сериалов сразу несколько продолжений хитовых проектов и яркие премьеры: зрителей ждут возвращение популярной спортивной комедии «Тед Лассо», третий сезон польской сатиры «1670», криминальный ретро-детектив «Осколки», полицейская комедия «Коп-звезда» и анимационный проект Рики Джервейса «Уличные коты».

1 «Осколки», криминал, премьера (5 августа) «Осколки», криминал, премьера (5 августа)

2 «1670», историческая комедия, третий сезон (5 августа) «1670», историческая комедия, третий сезон (5 августа)

Действие происходит в 1981 году в Америке. Солнечный Лос-Анджелес полнится молодежными тусовками и элитными клубами, которые посещают «золотые детки» — наследники привилегированного класса. Но неожиданно над головой каждого из них повисает страшная угроза. В городе объявляется маньяк, специализирующийся на богатых и знаменитых людях. Он как будто мстит элите общества за личные обиды, однако никому не удается просчитать его действия наперед и вычислить следующую жертву. Группа подростков из частной гимназии решает разыскать его самостоятельно, пока он не добрался до каждого из них.

3 «Коп-звезда», комедия, премьера (3 августа) «Коп-звезда», комедия, премьера (3 августа)

Харизматичный, язвительный, с фляжкой в кармане и демонами в голове, Кит — опытный опер, который знает улицу лучше любого GPS. Его напарница — принципиальная и немного наивная новенькая, еще не успевшая разочароваться в системе. Вместе они — как рок-группа из двух человек, вынужденная играть на одной волне. Каждая серия — новое расследование, новый вызов и новый способ нарастить аудиторию. Но за лайками, хайпом и вымпелами — настоящая боль и попытка хоть как-то справиться с прошлым.

4 «Тед Лассо», спортивная комедия, четвертый сезон (5 августа) «Тед Лассо», спортивная комедия, четвертый сезон (5 августа)

5 «Рики Джервейс: уличные коты», мультфильм, премьера (7 августа) «Рики Джервейс: уличные коты», мультфильм, премьера (7 августа)

Тед возвращается в Ричмонд, чтобы принять самое сложное на данный момент решение в жизни — стать тренером женской футбольной команды второго дивизиона. Этот выбор становится для него не просто сменой профессиональной вывески, а настоящим экзистенциальным вызовом, ведь ему предстоит доказывать состоятельность своей знаменитой философии добра и оптимизма в условиях, где ставки выше, а травмы прошлого все еще дают о себе знать.

Оказавшись на мостовой, они быстро находят общий язык, потому что холод и голод не интересуются родословной. Каждый из них привык к разным условиям жизни, но общая беда стирает все социальные границы. Теперь их главная задача — выжить, добыть пропитание и отыскать место, где можно спрятаться от ненастья.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (27 июля — 2 августа), можно посмотреть здесь.