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Общество

Дайырбек Орунбеков призвал СМИ вместе бороться с фейками и манипуляциями

Глава службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков призвал средства массовой информации и аналитические центры стран Шанхайской организации сотрудничества совместно противодействовать информационным манипуляциям и распространению ложных новостей. Об этом он заявил на Форуме СМИ и аналитических центров стран ШОС.

По словам Орунбекова, в условиях стремительного развития технологий и огромных потоков информации роль журналистов и экспертного сообщества значительно возросла. Он отметил, что сегодня информация является одним из самых мощных инструментов, влияющих на общественное мнение и будущее государств.

«Совместный труд журналистов и аналитиков является надежным щитом против информационных манипуляций и распространения ложных новостей. Только правда и доверие между народами способствуют стабильности», —подчеркнул он.

Глава службы информационной политики подчеркнул, что современным СМИ необходимы оперативность, объективность и глубокая аналитика. По его словам, именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

Орунбеков заявил, что Кыргызстан привержен открытому и конструктивному диалогу и намерен и дальше развивать сотрудничество со странами ШОС в информационной, культурно-гуманитарной и экономической сферах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383093/
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