Форум СМИ и аналитических центров ШОС собрал в Бишкеке 250 участников

В Бишкеке начал работу Форум средств массовой информации и аналитических центров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятии участвуют около 250 делегатов из 26 стран.

Фото 24.kg. В Бишкеке проходит Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС

Форум организован Кыргызским национальным информационным агентством «Кабар» совместно с китайским информагентством «Синьхуа». Впервые в столице Кыргызстана собрались руководители крупнейших информационных агентств, СМИ, аналитических центров и научно-исследовательских институтов стран ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Кыргызстан на форуме представляют руководитель Службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, директор КНИА «Кабар» Медербек Шерметалиев, а также руководители отечественных СМИ и экспертного сообщества.

Главная тема форума — «ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству». Участники обсуждают развитие международного информационного сотрудничества, цифровую трансформацию медиасферы, гуманитарное взаимодействие и современные вызовы глобальному информационному пространству.