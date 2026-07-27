В Оше на берегу Ак-Бууры обустраивают городской пляж

В Оше на берегу реки Ак-Бууры, в микрорайоне «Юго-Восток», ведется строительство городского пляжа. Об этом сообщил вице-мэр города Шумкарбек Пайзиев.
По его словам, на территории уже выровняли участок, завезли песок и устанавливают навесы для отдыхающих. Кроме того, в этом районе планируется построить пешеходный мост через реку.
В Оше нет муниципальных бассейнов. Ранее на заседании городского кенеша депутаты поднимали вопрос о закрытии единственного муниципального бассейна. На его месте впоследствии открылся частный, однако стоимость его посещения, по мнению депутатов, оказалась недоступной для многих жителей.