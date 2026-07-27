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Общество

В Оше на берегу Ак-Бууры обустраивают городской пляж

В Оше на берегу реки Ак-Бууры, в микрорайоне «Юго-Восток», ведется строительство городского пляжа. Об этом сообщил вице-мэр города Шумкарбек Пайзиев.

По его словам, на территории уже выровняли участок, завезли песок и устанавливают навесы для отдыхающих. Кроме того, в этом районе планируется построить пешеходный мост через реку.

«Люди все равно купаются в Ак-Бууре. Учитывая это, мы решили создать для горожан более комфортные и безопасные условия, поэтому обустраиваем пляж», — отметил вице-мэр.

В Оше нет муниципальных бассейнов. Ранее на заседании городского кенеша депутаты поднимали вопрос о закрытии единственного муниципального бассейна. На его месте впоследствии открылся частный, однако стоимость его посещения, по мнению депутатов, оказалась недоступной для многих жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383072/
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