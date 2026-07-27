13:57
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Искусство в неволе: бывшая судья рассказала о пожизненно осужденном художнике

Правозащитница, бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда Клара Сооронкулова сообщила, что автором картин, недавно представленных на выставке в арт-галерее имени Семена Чуйкова, является Вячеслав Абдрашитов, также известный как Качан.

По ее словам, он отбывает пожизненное наказание за убийство генерального директора «Лукойл Кыргызстан» Юсупа Кольбаева.

Читайте по теме
Искусство в неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей

Ранее 24.kg уже сообщало, что выставка работ художника вызвала большой интерес посетителей. Напомним, что это уже не первая экспозиция его картин.

Как написала у себя на странице в соцсетях Клара Сооронкулова, в 1997 году Вячеслав Абдрашитов был приговорен к смертной казни, но позже высшая мера наказания была заменена пожизненным лишением свободы. Более 25 лет он провел в СИЗО-1 в одиночной камере.

ГСИН
Фото ГСИН
Клара Сооронкулова также заявила, что Вячеслав Абдрашитов на протяжении многих лет пытался добиться пересмотра своего дела. По ее словам, в материалах уголовного дела остается немало невыясненных обстоятельств: к ответственности были привлечены исполнители преступления, однако предполагаемых заказчиков, чьи имена, как она утверждает, были известны, не искали.

Кроме того, правозащитница утверждает, что во время следствия Вячеслав Абдрашитов подвергался жестоким пыткам, факт применения которых впоследствии был признан судом. По ее словам, проведенные экспертизы не подтвердили его вину, однако это не повлияло на вынесенный приговор.

«Можно по-разному относиться к личности автора и обстоятельствам его уголовного дела. Но его картины заставляют задуматься о том, что даже за решеткой человек способен сохранить талант, чувство прекрасного и внутреннюю свободу», — написала Клара Сооронкулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383060/
просмотров: 1154
Версия для печати
Материалы по теме
Искусство в неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей
Предприятия Кыргызстана участвуют в выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
В Кыргызстане предлагают ввести пожизненное за фемицид и отменить амнистию
В Нацмузее ИЗО откроется выставка художника Александра Дильбази «Гранатовый сад»
Более 90 компаний из шести стран участвуют в международной выставке в Бишкеке
В Бишкеке открывается фотовыставка «Тамыр: сила духа в наследии предков»
По инициативе Кыргызстана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка
В Бишкеке открылась выставка ремесленного искусства с участием более 20 стран
В Бишкеке пройдет персональная выставка известной художницы Халиды Шимовой
В Бишкеке открывается выставка «Красота Таджикистана: наследие для будущего»
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
Бизнес
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от&nbsp;Beeline&nbsp;&mdash; как это было Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
27 июля, понедельник
13:40
Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Иссык-Кульской области Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Иссык-Куль...
13:28
В городе Ош задержали женщину за распространение экстремистских материалов
13:21
На Kol Fest художник собрал эдельвейс из старых унитазов
12:55
MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
12:45
Месть за критику? Мэрия начала срезать входную группу офиса 24.kg