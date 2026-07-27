Искусство в неволе: бывшая судья рассказала о пожизненно осужденном художнике

Правозащитница, бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда Клара Сооронкулова сообщила, что автором картин, недавно представленных на выставке в арт-галерее имени Семена Чуйкова, является Вячеслав Абдрашитов, также известный как Качан.

По ее словам, он отбывает пожизненное наказание за убийство генерального директора «Лукойл Кыргызстан» Юсупа Кольбаева.

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Ранее 24.kg уже сообщало, что выставка работ художника вызвала большой интерес посетителей. Напомним, что это уже не первая экспозиция его картин.

Как написала у себя на странице в соцсетях Клара Сооронкулова, в 1997 году Вячеслав Абдрашитов был приговорен к смертной казни, но позже высшая мера наказания была заменена пожизненным лишением свободы. Более 25 лет он провел в СИЗО-1 в одиночной камере.

Фото ГСИН

Клара Сооронкулова также заявила, что Вячеслав Абдрашитов на протяжении многих лет пытался добиться пересмотра своего дела. По ее словам, в материалах уголовного дела остается немало невыясненных обстоятельств: к ответственности были привлечены исполнители преступления, однако предполагаемых заказчиков, чьи имена, как она утверждает, были известны, не искали.

Кроме того, правозащитница утверждает, что во время следствия Вячеслав Абдрашитов подвергался жестоким пыткам, факт применения которых впоследствии был признан судом. По ее словам, проведенные экспертизы не подтвердили его вину, однако это не повлияло на вынесенный приговор.

«Можно по-разному относиться к личности автора и обстоятельствам его уголовного дела. Но его картины заставляют задуматься о том, что даже за решеткой человек способен сохранить талант, чувство прекрасного и внутреннюю свободу», — написала Клара Сооронкулова.