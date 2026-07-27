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Общество

Генассамблея ООН провозгласила 2028-й годом международного права

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2028 года Международным годом международного права, подтвердив тем самым роль последнего в поддержании мира и безопасности, укреплении многостороннего сотрудничества и развитии дружественных отношений между государствами.

В резолюции подчеркивается, что уважение и соблюдение международного права являются необходимыми условиями эффективности, предсказуемости и легитимности современной международной системы. Государствам, организациям системы ООН и другим заинтересованным сторонам предлагается провести в течение 2028 года соответствующие образовательные, научные и просветительские мероприятия.

Резолюция также поощряет мирное урегулирование споров, развитие международного правового сотрудничества и совершенствование юридического образования. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи, научного сообщества, представителей юридических профессий и институтов гражданского общества в продвижение международного права.

Генассамблея приветствовала предложение Туркменистана провести в декабре 2028 года Глобальный форум по международному праву, который станет центральным мероприятием международного года и объединит государства, учреждения системы ООН, международные организации, научное сообщество и гражданское общество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383059/
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