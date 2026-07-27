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Общество

Рейд на Сон-Куле: за проезд по пастбищам оштрафовали на 66 тысяч сомов

Фото пресс-службы Минприроды. Выявлено 12 фактов грубого нарушения требований законодательства

Инспекторы Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками УОБДД Нарынской области провели рейд в районе озера Сон-Куль, во время которого зафиксировали 12 фактов грубого нарушения пастбищного законодательства.

Рейд организовали для исполнения постановления кабинета министров, направленного на охрану пастбищ и особо охраняемых природных территорий. Главная задача — пресечение незаконного движения автомобилей, мотоциклов и квадроциклов по растительному покрову.

По итогам проверок уполномоченные органы выписали штрафов на общую сумму 66 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В ведомстве подчеркнули, что внедорожный транспорт разрушает структуру почвы, усиливает эрозионные процессы и приводит к деградации пастбищных угодий, обеспечивающих продовольственную безопасность и животноводство страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383055/
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