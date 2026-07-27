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Общество

В вузах Кыргызстана начался третий тур приемной кампании

В высших учебных заведениях Кыргызстана начался третий тур приемной кампании.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», регистрация абитуриентов продлится до 14.00 29 июля.

Отметим, что в ходе первых двух туров от абитуриентов зарегистрировали более 61 тысячи электронных талонов, в том числе 21,6 тысячи — на бюджет и 39,5 тысячи — на контракт. Вузы рекомендовали к зачислению 41,6 тысячи абитуриентов.

Свое намерение учиться по выбранной специальности подтвердили более 30 тысяч человек (23,7 тысячи — на контрактной форме, 6,4 тысячи — на грантовой). 

Топ сфер деятельности по числу зачисленных: педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция.

В целом кампания пройдет в пять туров, всего предусмотрено около 10 тысяч грантовых мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383052/
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