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Общество

Более 76 процентов граждан Кыргызстана ведут малоподвижный образ жизни — медики

Малоподвижный образ жизни повышает риск развития серьезных заболеваний, напоминают специалисты Республиканского центра укрепления здоровья.

По их данным, 76,2 процента кыргызстанцев ведут такой нездоровый образ жизни.

Любая физическая активность нормализует кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, способствует снижению веса, тренирует сердечно-сосудистую систему, что, в свою очередь, снижает риск развития гипертонии, инсульта, ишемической болезни сердца, диабета и онкологических заболеваний, отметили в центре.

Медики рекомендуют, чтобы дети и подростки (6-17 лет) занимались умеренной и интенсивной физической активностью в общей сложности один час в день. А нагрузка продолжительностью более часа принесет дополнительную пользу для здоровья.

Взрослым (18-64 года) рекомендовано заниматься физической активностью умеренной интенсивности не менее 2 часов 30 минут в неделю либо высокой интенсивности — не менее 1 часа 15 минут в неделю. Каждое занятие должно длиться не менее 10 минут.

Пожилые люди могут оставаться физически активными настолько, насколько позволяет состояние здоровья.

Быстрая ходьба, ходьба по лестнице, работа в саду и огороде, танцы, активные игры с детьми, работа по дому, полевые работы — такая активность способствует хорошей физической форме.

К интенсивной физической активности медики относят бег, очень быструю ходьбу, быструю езду на велосипеде, тяжелые работы (колка дров, вскапывание огорода), плавание, аэробику, восхождение в гору, спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол).

Перечисленные рекомендации могут выполнять здоровые люди. Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом необходима консультация семейного врача, указали в центре.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383041/
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