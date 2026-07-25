Экс-учредителя «Визион Групп» отправили в СИЗО на два месяца

Сегодняшнее заседание Ошского городского суда по делу строительной компании «Визион Групп» сопровождалось пикетом пострадавших дольщиков. Он должен был избрать меру пресечения задержанному ранее сотрудниками правоохранительных органов ее бывшему учредителю Замирбеку Орозбаеву.

На месте событий работала журналист 24.kg.

Судебный страх: почему дольщики вышли на акцию?

Около 13.00 у здания Ошского горсуда собралось около 100 дольщиков. Они ранее отдали сбережения за так и не построенные квартиры.

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Главный страх граждан заключался в том, что фигуранта громкого дела могут освободить из-под стражи под подписку о невыезде. В таком случае, по мнению людей, шансы вернуть средства или получить жилье стремились бы к нулю. Тем более еще в апреле этого года президент Садыр Жапаров во время поездки в Ош давал прямые поручения тщательно разобраться в ситуации вокруг «Визион Групп».

По словам потерпевших, на местах решения высшего руководства страны тормозятся. Желая привлечь внимание к судебному процессу, граждане развернули плакаты.

«Акция носила мирный характер, однако у представителей правоохранительных органов оказались свои взгляды. Мы стояли спокойно с плакатами, чтобы привлечь внимание к нашей проблеме. Но вдруг подошли пятеро-шестеро мужчин в гражданской одежде, они не представились и не показали удостоверения. Они стали отбирать плакаты, произошла перепалка. Нескольких парней забрали, посадили в гражданскую машину и увезли. Как может милиция быть против мирных людей?» — рассказала 24.kg одна из жительниц Миргуль.

Жители ранее сообщали, что еще 10 июня на встрече в УВД южной столицы сотрудники милиции публично заявили: если Замирбек Орозбаев не начнет строительные работы до 15 июня, его задержат. Работы так и не начали.

Ранее в комментариях 24.kg представитель Орозбаева Улукбек Суеркулов утверждал, что его клиент является «потерпевшим» по делу об отчуждении компании, действует в рамках «законной бизнес-модели» и сам от прямых ответов журналистам уклонялся.

Вновь понадобилась скорая

Отдельного правового анализа требует поведение сотрудников правоохранительных органов по отношению к корреспонденту 24.kg, выполнявшей свои профессиональные обязанности.

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Это второй эпизод воспрепятствования работе нашего сотрудника. Когда журналист начала снимать видео, к ней подбежал агрессивный мужчина в гражданской одежде и попытался, заламывая руки, отнять рабочий телефон, блокировал видеосъемку. В итоге он отобрал мобильное устройство и передал его сотруднику милиции в форме.

Подобные действия — с силовым захватом и изъятием техники — данный гражданин (позже идентифицированный как действующий сотрудник милиции) совершил трижды за день в отношении корреспондента 24.kg.

Из-за стрессовой ситуации нескольким участникам акции стало плохо. Потребовалась экстренная медицинская помощь: на место вызвали бригаду скорой помощи для двух женщин, одна из которых находится на восьмом месяце беременности. После люди убрали плакаты.

Решение суда встретили аплодисментами

Около 16.00 из здания суда вышли представители правоохранительных органов и огласили решение: в отношении экс-учредителя «Визион Групп» Замирбека Орозбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.