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Общество

На реке Чу берегоукрепительные работы проведут на 7 километрах

Ответственным службам поручено обеспечить своевременное завершение берегоукрепительных работ на реке Чу с соблюдением всех строительных требований.

По данным пресс-службы МЧС, в начале 2026 года запланировали берегоукрепительные работы на четырех участках реки Чу общей протяженностью 1 тысяча 720 метров. На сегодня здесь работы завершили.

Позднее по поручению президента в план дополнительно включили еще пять участков общей протяженностью 5,5 километра. Здесь работы продолжаются.

Таким образом, в этом году работы в общем проведут на девяти участках общей протяженностью 7,22 километра.

Для сравнения: в 2025-м на реке Чу берегоукрепительные работы выполнили на четырех участках общей протяженностью 3 километра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382993/
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