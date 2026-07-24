В Бишкеке 27 июля у более 5 тысяч абонентов отключат электричество за долги

27 июля счетчики АИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 5 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность.

Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электрических сетей — филиал ОАО «НЭСК» призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию.

Для удобства абонентов на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой бытовые и промышленные абоненты могут в любое время проверить состояние своего лицевого счета.

Кроме того, бытовые абоненты могут узнать баланс через мобильное приложение «Мой свет».

Также можно обратиться в круглосуточный кол-центр: