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Общество

В Бишкеке 27 июля у более 5 тысяч абонентов отключат электричество за долги

27 июля счетчики АИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 5 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность.

Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электрических сетей — филиал ОАО «НЭСК» призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию.

Для удобства абонентов на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой бытовые и промышленные абоненты могут в любое время проверить состояние своего лицевого счета.

Кроме того, бытовые абоненты могут узнать баланс через мобильное приложение «Мой свет».

Также можно обратиться в круглосуточный кол-центр:

  • 105;
  • 0772001209, 0556001209;
  • WhatsApp: 0702001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382974/
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