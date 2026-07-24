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Общество

Не уложились в график. В Бишкеке на 200 тысяч сомов оштрафовали стройкомпанию

Выявлены нарушения требований строительных норм, технических регламентов и правил безопасности в 14-этажном жилом комплексе на улице Токомбаева, 15. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, строительство объекта ведется с отставанием от утвержденного графика, на верхних этажах здания отсутствуют защитные ограждения, а используемый башенный кран не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, установлено, что поэтапная приемка выполненных строительно-монтажных работ не проводилась с ноября 2025 года.

По результатам проверки в отношении строительной компании ОсОО «Кыргыз Каганат» составлен соответствующий акт и, в соответствии с Кодексом о правонарушениях, наложен штраф в 200 тысяч сомов.

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля призывает все строительные организации неукоснительно соблюдать требования законодательства в сфере строительства, строительные нормы, технические регламенты и правила безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382971/
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