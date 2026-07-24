До конца года в Кыргызстане установят около 20 тысяч камер видеонаблюдения

В МВД прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года.

По данным министерства, рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, итоги работы по цифровизации системы МВД, вопросы обеспечения общественной безопасности в период туристического сезона, а также другие актуальные вопросы деятельности ведомства.

Особое внимание уделено оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка, совершенствованию управленческих процессов, внедрению современных цифровых решений в деятельность органов внутренних дел, а также укреплению служебной дисциплины.

Стало известно, что реализация проекта «Безопасная страна» будет полностью завершена до конца 2026 года. В рамках проекта по всей территории республики планируется установить около 20 тысяч камер видеонаблюдения, что позволит значительно повысить эффективность профилактики преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Особое внимание глава ведомства уделил вопросам качественного сервисного обслуживания населения. Руководителям органов внутренних дел поручено обеспечить законность и открытость при работе с гражданами, своевременно и в полном объеме разъяснять их права и обязанности, предоставлять исчерпывающие ответы в рамках законодательства, а также внимательно рассматривать каждое обращение и принимать меры к оперативному их решению.