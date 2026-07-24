Галерею Аполлона в Лувре открыли спустя девять месяцев после ограбления

Парижский Лувр возобновил работу галереи Аполлона спустя девять месяцев после резонансного ограбления, однако ювелирные экспонаты в зал так и не вернулись.

По решению руководства музея, знаменитые исторические драгоценности будут выставляться в более защищенном помещении Лувра, чтобы избежать повторения инцидента.

На церемонии открытия министр культуры Катрин Пегар назвала возвращение зала для посетителей символом нового начала после пережитой трагедии и пообещала усилить меры безопасности во всех музеях страны.

Напомним, 19 октября 2025-го в Лувре произошло дерзкое ограбление. Похищены девять ювелирных изделий XIX века, одно из которых — корону императрицы Евгении — преступники уронили и повредили, когда скрывались (корона в результате найдена).

В опубликованном списке похищенного фигурируют ожерелье из изумрудов и бриллиантов, подаренное Наполеоном своей жене императрице Марии-Луизе, диадема, некогда принадлежавшая императрице Евгении, украшенная почти 2 тысячами бриллиантов, ожерелье, некогда находящееся в собственности у Марии Амалии, последней королевы Франции, с 8 сапфирами и 631 бриллиантом.