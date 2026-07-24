Дни культуры Узбекистана пройдут в Чолпон-Ате

27-28 июля в городе Чолпон-Ате пройдут Дни культуры Узбекистана. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, в Кыргызстан прибудет творческая делегация Узбекистана, в состав которой войдут около 200 представителей искусства и культуры.

Для жителей и гостей Иссык-Кульской области будут представлены концертные программы с участием известных артистов, музыкальных и танцевальных коллективов.

В концертной программе примут участие известные деятели искусства, в числе которых народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров (художественный руководитель легендарной группы «Ялла»), Озодбек Назарбеков, Камолиддин Уринбаев, Айгуль Надирова, Зулайхо Бойхонова.

Также перед зрителями выступят танцевальные ансамбли «Навбахор» и «Тумор», а концертную программу дополнит Государственный симфонический оркестр Узбекистана.

Торжественное открытие Дней культуры состоится 27 июля в 18.30 в культурном центре «Рух Ордо». Церемония закрытия пройдет 28 июля на арене «Дордой Номад» в селе Бостери.