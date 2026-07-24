В мэрии Бишкека рассказали о дорожных работах на проспекте Чингиза Айтматова

В Бишкеке продолжаются работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным мэрии, с 23 июля на участке проспекта Чингиза Айтматова от улицы Горького до улицы Ахунбаева проводятся работы по приведению параметров трехполосного участка проезжей части в соответствие с установленными нормативными требованиями.

Реализация проекта направлена на увеличение пропускной способности магистрали, снижение транспортных заторов и повышение безопасности дорожного движения.

После завершения работ движение транспорта на этом участке станет более комфортным, а пропускная способность одной из ключевых городских магистралей значительно увеличится.

В настоящее время строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. На период их проведения возможны временные ограничения движения.

Мэрия просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, заранее планировать маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков.