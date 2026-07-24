В Таласе построили новый центральный парк за 165 миллионов сомов

В городе Таласе состоялось открытие центрального парка. В церемонии принял участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Таласскую область.

На строительство парка из бюджета было направлено 165 миллионов сомов. На территории установили современные аттракционы, оборудовали зеленые зоны и освещенные аллеи.

По словам главы кабмина, в развитие города Таласа государство вложило 6 миллиардов 500 тысяч сомов. Сейчас в городе реализуются проекты по строительству социальных и инфраструктурных объектов.

Кроме того, Адылбек Касымалиев проверил ход строительства нового здания Таласского регионального многопрофильного института КНУ имени Жусупа Баласагына, стадиона на 5 тысяч 311 мест, президентского лицея «Акылман» и реконструкции аллеи имени Нуржанова.

Завершить строительство этих объектов планируется в августе текущего года. Открытие запланировано ко Дню независимости Кыргызстана.