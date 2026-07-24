Некоторые граждане Китая смогут не платить страховые взносы в Кыргызстане

Кабмин внес изменения в порядок уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию. Постановление предусматривает случаи, когда отдельные категории граждан Китая освобождаются от уплаты страховых взносов в Кыргызстане.

Освобождение применяется только при наличии сертификата, подтверждающего, что работник остается участником системы социального страхования Китая.

Документ выдается в рамках административного соглашения по реализации договора между правительствами Кыргызстана и Китая о социальном страховании.

Норма распространяется, в частности, на сотрудников китайских компаний, временно направленных на работу в Кыргызстан, отдельных самозанятых граждан, работников международных перевозок, сотрудников филиалов и представительств китайских компаний, а также государственных служащих КНР.

Для работников, направленных в Кыргызстан на срок до 24 месяцев, этот период может быть продлен до 60 месяцев по согласованию компетентных органов двух стран.