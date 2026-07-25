19:02
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Сейсмолог: Заявление ВОЗ не означает скорого землетрясения в Кыргызстане

Заявление ВОЗ о необходимости усилить подготовку стран Центральной Азии к сильным землетрясениям не означает, что в Кыргызстане в ближайшее время обязательно произойдет мощное землетрясение. Об этом газете «Эркин Тоо» сообщил сейсмолог Канатбек Абдрахматов.

По его словам, сейчас у Института сейсмологии нет научных данных, которые позволяли бы утверждать, что в ближайшее время в стране обязательно произойдет сильное землетрясение.

Читайте по теме
Кыргызстан в зоне риска. ВОЗ рекомендует готовиться к землетрясениям заранее

Он пояснил, что заявление ВОЗ следует воспринимать как призыв к повышению готовности медицинских учреждений и экстренных служб к чрезвычайным ситуациям, а не как прогноз скорого стихийного бедствия.

«Главная цель — сохранить жизни людей, своевременно оказать помощь пострадавшим и минимизировать возможные последствия природных катастроф», — отметил сейсмолог.

Канатбек Абдрахматов добавил, что Кыргызстану необходимо уделять больше внимания профилактике чрезвычайных ситуаций: регулярно проводить учения, повышать осведомленность населения и обучать школьников правилам безопасности.

По его словам, к наиболее сейсмоопасным районам страны относятся Алайская долина, Ошская и Джалал-Абадская области, Иссык-Кульская котловина. Точно предсказать время и место будущего землетрясения невозможно. 

Сейсмолог призвал граждан не поддаваться панике, соблюдать правила безопасности и доверять только официальной информации государственных органов.

Ранее ВОЗ рекомендовала странам Центральной Азии, включая Кыргызстан, усилить подготовку к возможным сильным землетрясениям, уделив особое внимание готовности медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382948/
просмотров: 1625
Версия для печати
Материалы по теме
Вблизи Нарына произошло землетрясение
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
В Узбекистане развеяли слухи о скором сильном землетрясении в Ферганской долине
Землетрясение произошло в Баткенской области. Что известно
Вблизи города Ош сегодня ночью произошло землетрясение
На юге Кыргызстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла
Кыргызстан в зоне риска. ВОЗ рекомендует готовиться к землетрясениям заранее
Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек
Снова два землетрясения на границах КР зафиксировал Институт сейсмологии
Сразу два землетрясения произошли минувшей ночью на юге Кыргызстана
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Мальчик из&nbsp;Кыргызстана завершил заезд на&nbsp;скачках вместо упавшего казахстанца Мальчик из Кыргызстана завершил заезд на скачках вместо упавшего казахстанца
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в&nbsp;вербовке на&nbsp;войну, выдворен из&nbsp;Кыргызстана Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в вербовке на войну, выдворен из Кыргызстана
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов