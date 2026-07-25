Сейсмолог: Заявление ВОЗ не означает скорого землетрясения в Кыргызстане

Заявление ВОЗ о необходимости усилить подготовку стран Центральной Азии к сильным землетрясениям не означает, что в Кыргызстане в ближайшее время обязательно произойдет мощное землетрясение. Об этом газете «Эркин Тоо» сообщил сейсмолог Канатбек Абдрахматов.

По его словам, сейчас у Института сейсмологии нет научных данных, которые позволяли бы утверждать, что в ближайшее время в стране обязательно произойдет сильное землетрясение.

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Он пояснил, что заявление ВОЗ следует воспринимать как призыв к повышению готовности медицинских учреждений и экстренных служб к чрезвычайным ситуациям, а не как прогноз скорого стихийного бедствия.

«Главная цель — сохранить жизни людей, своевременно оказать помощь пострадавшим и минимизировать возможные последствия природных катастроф», — отметил сейсмолог.

Канатбек Абдрахматов добавил, что Кыргызстану необходимо уделять больше внимания профилактике чрезвычайных ситуаций: регулярно проводить учения, повышать осведомленность населения и обучать школьников правилам безопасности.

По его словам, к наиболее сейсмоопасным районам страны относятся Алайская долина, Ошская и Джалал-Абадская области, Иссык-Кульская котловина. Точно предсказать время и место будущего землетрясения невозможно.

Сейсмолог призвал граждан не поддаваться панике, соблюдать правила безопасности и доверять только официальной информации государственных органов.

Ранее ВОЗ рекомендовала странам Центральной Азии, включая Кыргызстан, усилить подготовку к возможным сильным землетрясениям, уделив особое внимание готовности медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям.