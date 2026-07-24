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Общество

В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел

Президент Садыр Жапаров подписал закон, который меняет порядок прекращения уголовных дел и уточняет правила выплаты страховки военнослужащим.

Теперь уголовное дело нельзя будет прекращать, если для его рассмотрения необходимо решение суда, подтверждающее вину обвиняемого. Если такое дело уже было прекращено, его смогут возобновить.

Кроме того, законом уточняется порядок отмены меры пресечения, временного отстранения от должности и других ограничений после прекращения уголовного дела.

Изменения коснулись и страхования военнослужащих. Согласно новым правилам, страховую выплату не будут производить, если гибель или вред здоровью наступили в результате преступления, а вина военнослужащего подтверждена вступившим в силу решением суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382946/
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