Искусство в неволе. Как работы пожизненно осужденного нашли своих покупателей

В арт-галерее имени Семена Чуйкова открылась необычная выставка. Здесь представлены 22 работы художника, который отбывает пожизненное наказание. Еще до открытия выставки посетители раскупили почти половину картин, а одна из них отправится за тысячи километров — в австралийский Мельбурн.

Почему люди покупают эти работы, задумываются ли об их авторе и что происходит с вырученными деньгами — в репортаже

Вячеславу Абдрашитову 68 лет. Он был осужден на пожизненный срок, уже 28 лет отбывает наказание и давно пишет картины в исправительном учреждении. Именно его работы стали основой выставки, открывшейся в арт-галерее имени Семена Чуйкова. В экспозиции 22 полотна: пейзажи, абстрактные работы и копии известных произведений. Еще до официального открытия посетители раскупили почти половину картин.

Фото предоставлено ГСИН. Вячеслав Абдрашитов

Одной из первых покупательниц стала Мира Ильинова, приехавшая в Кыргызстан из далекой Австралии. Более 30 лет назад она уехала из республики, но каждый приезд для нее — возможность снова почувствовать связь с родиной. В этот день они с семьей просто гуляли по Дубовому парку. Проходя мимо арт-галереи имени Семена Чуйкова, решили зайти. Среди десятков полотен взгляд Миры сразу остановился на одной картине — скамейке на осеннем бульваре.

«Она светлая, тонкая и напоминает мне частицу моей любимой родины — Кыргызстана. Мне очень хочется сесть на эту скамейку, изображенную на картине. Она буквально запала мне в душу», — рассказывает женщина.

Полотно она купила сразу. Стоило оно 12 тысяч сомов. Лишь позже сотрудники Государственной службы исполнения наказаний рассказали ей, что автор картины — осужденный, отбывающий пожизненное наказание.

Фото 24.kg. Мира Ильинова скучает по родине

«Да, сначала я засомневалась. Подумала об энергетике картины. Но надеюсь, что, когда он писал ее, думал о чем-то светлом. Возможно, пришло осознание, остались добрые воспоминания. Сейчас единственное, что он может, — передавать свои чувства через картины», — говорит Мира.

Она признается, что цена ее приятно удивила.

Это очень дешево. В Австралии картины стоят в десятки раз дороже. Мира Ильинова

Вообще стоимость работ на выставке начинается от 5 тысяч сомов. По словам организаторов, цены сделали доступными сознательно.

Заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе учреждения № 19 ГСИН Таалайбек Эшимов рассказал, что проведение подобных выставок — часть воспитательной работы с осужденными.

«Одной из задач Государственной службы исполнения наказаний является исправление осужденных, повышение их культурного уровня и создание условий для содержательного и полезного проведения свободного времени. Сегодня представлены художественные работы осужденного, отбывающего пожизненное лишение свободы в учреждении № 19 Чуйской области села Жаны-Жер. Мы хотим показать обществу, какая воспитательная работа проводится в системе исполнения наказаний, и укрепить сотрудничество с гражданским обществом», — отметил он.

Каждую картину можно не только рассмотреть, но и узнать ее историю. На всех работах размещены QR-коды. Отсканировав их, посетители получают описание картины, а также информацию о психологическом смысле и идее произведения.

Сотрудник управления воспитательной, социальной и психологической работы ГСИН Аида Шекербек кызы рассказала, что средства от продажи распределяются по нескольким направлениям.

Фото 24.kg. Заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе учреждения № 19 ГСИН Таалайбек Эшимов и сотрудник управления воспитательной, социальной и психологической работы ГСИН Аида Шекербек кызы

«Мы хотим за счет этих денег погасить исковую сумму по приговору суда. Часть средств будет направлена матери осужденного, с которой он поддерживает связь, а оставшаяся сумма пойдет на покупку красок, холстов и других материалов для творчества».

Цены формировались с учетом стоимости материалов и того, что автор не является профессиональным художником с мировым именем.

«Мы учитывали стоимость полотен, акриловых красок, рамок и другие расходы. Поэтому цены получились достаточно демократичными», — поясняет Аида.

При этом сотрудники ГСИН замечают интересную тенденцию, посетителей в первую очередь привлекают сами картины, а не личность их автора.

«Люди практически не спрашивают, за что человек отбывает наказание. Их больше интересует творчество», — отмечает она.

На выставке представлены как авторские работы, многие из которых выполнены в абстрактной манере, так и копии известных произведений живописи. Когда у художника появляются заказы, он пишет картины по пожеланиям клиентов. Если же есть свободное время, обращается к собственным идеям.

Выставка работала только один день. Но в ГСИН уже думают о новых проектах.

«Мы специально сделали экспозицию разнообразной. Кто-то любит классику, кто-то — современные направления. Поэтому решили показать разные работы», — рассказала сотрудник ГСИН.

В будущем здесь хотят организовать более масштабную экспозицию, где будут представлены не только картины, но и национальные изделия, шахматы, нарды и другие вещи, изготовленные осужденными.

А в женских исправительных учреждениях, рассказывают в службе, больше развито декоративно-прикладное творчество. Осужденные плетут изделия из бисера, делают корзины, коврики и другие работы ручной работы. Пока же посетители продолжают рассматривать картины, читать истории по QR-кодам и выбирать полотна, которые совсем скоро займут место уже не на стенах галереи, а в чьих-то домах — в Кыргызстане и далеко за его пределами.