В Бишкеке 27 июля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключения света, воды и газа

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24-28 июля — район, ограниченный БЧК, улицами Фучика, Дорожной, Юбилейной, рекой Ала-Арчой, улицами Пригородной, Молодая Гвардия, Саадаева, Школьной, переулком Садовым, улицами Коллекторной, Новой, Киргизской, переулком Советским.

У кого намечается той

Азизбек Мадмаров

Родился 27 июля 1959 года. Посол Кыргызской Республики в Туркменистане.

Канат Асангулов

Родился 27 июля 1968 года. Председатель Государственной службы финансовой разведки.

Элнура Дуйшекеева Родилась 27 июля 1984 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День рождения гамбургера

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из Гамбурга. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном Нью-Хейвене продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Кабдылда Калдыбаев

Родился 27 июля 1940 года в Иссык-Кульской области. Депутат «легендарного» парламента Кыргызстана.

Награжден орденами, медалями, дважды грамотой Верховного совета республики.

Заслуженный работник электронной промышленности СССР, имел звание лауреата Государственной премии Киргизской ССР в области техники и науки.

Умер в 2015-м.

Родился режиссер Турсунбек Усенов

Родился 27 июля 1950 года в селе Тюп Иссык-Кульской области Кыргызстана. Кинорежиссер художественных фильмов высшей категории.

В качестве второго режиссера, актера, автора сценария, директора картины, режиссера-постановщика участвовал в более чем 40 проектах. Среди них «Белый пароход», «Плач матери о манкурте», «Деревенская мозаика», «Волчья яма», «Голубой талисман», «Курманджан датка», «Шамбала», «Завещание отца» и многие другие.

Умер 3 июля 2024-го.

Умер режиссер Мелис Убукеев

Родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.

Диплом ВГИК защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916-го. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».

Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968 году и специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.

С 1972-го — режиссер киностудии «Казахтелефильм», с 1974 года — «Кыргызтелефильм».

Умер 27 июля 1996-го.

Умерла балетмейстер Кулбубу (Эркин) Мадемилова

Родилась 27 февраля 1929 года во Фрунзе.

С 1943-го — прима-балерина кыргызского театра. Исполнила ведущие сольные партии мирового и национального балета.

В 1953-1958 годах обучалась в ГИТИС имени Анатолия Луначарского по специальности «режиссер-балетмейстер» и по его окончании стала первой женщиной-балетмейстером в Кыргызстане. В 1959-м назначена на должность главного хореографа-постановщика Кыргызского театра оперы и балета.

Как балетмейстер-постановщик стояла у истоков балетного театра не только КР, но и Якутии, Монголии, Вьетнама.

В 1959 году была главным балетмейстером культурной программы Киргизской ССР на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1964-м Кулбубу Мадемиловой присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР. В 1979 году за большие заслуги в области хореографического искусства присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.

Умерла 27 июля 2018-го.

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