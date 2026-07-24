В BISHKEK PETROLEUM прокомментировали жалобы на качество бензина

Сеть автозаправочных станций BISHKEK PETROLEUM выступила с официальным заявлением после появившихся в социальных сетях жалоб на качество бензина марки АИ-95.

В компании сообщили, что внимательно рассматривают каждое обращение клиентов. По данным BISHKEK PETROLEUM, проверки не выявили подтвержденных фактов, свидетельствующих о несоответствии топлива требованиям действующих нормативных документов.

«Все поступающие сообщения регистрируются и рассматриваются в установленном порядке», — говорится в заявлении. В компании также отметили, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается напряженной из-за логистических сложностей и нестабильности поставок. Несмотря на это, сеть АЗС, как утверждается, принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива и стабильной работы автозаправочных станций.

Кроме того, организация связала часть обращений с аномально жаркой погодой. По информации компании, высокие температуры могут влиять на работу отдельных узлов и агрегатов автомобилей, поэтому каждое обращение рассматривается индивидуально с учетом всех возможных факторов.

В завершение компания призвала клиентов ориентироваться на проверенную информацию и официальные сообщения, а при возникновении вопросов обращаться напрямую. В BISHKEK PETROLEUM заверили, что все обращения будут зарегистрированы и рассмотрены.

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Напомним, в последние недели в Кыргызстане выросли цены на топливо. Бензин марки АИ-95 подорожал примерно на 12 сомов — с около 98 до 109,9 сома за литр. Подорожание связано с сокращением поставок из России из-за атак украинских дронов по НПЗ.

При этом в социальных сетях местные водители массово жалуются на качество бензина марки АИ-95 от BISHKEK PETROLEUM. По словам автомобилистов, после заправки у некоторых машин возникают перебои в работе двигателя и другие неисправности.