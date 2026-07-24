19:01
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В BISHKEK PETROLEUM прокомментировали жалобы на качество бензина

Сеть автозаправочных станций BISHKEK PETROLEUM выступила с официальным заявлением после появившихся в социальных сетях жалоб на качество бензина марки АИ-95.

В компании сообщили, что внимательно рассматривают каждое обращение клиентов. По данным BISHKEK PETROLEUM, проверки не выявили подтвержденных фактов, свидетельствующих о несоответствии топлива требованиям действующих нормативных документов.

«Все поступающие сообщения регистрируются и рассматриваются в установленном порядке», — говорится в заявлении.  В компании также отметили, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается напряженной из-за логистических сложностей и нестабильности поставок. Несмотря на это, сеть АЗС, как утверждается, принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива и стабильной работы автозаправочных станций.

Кроме того, организация связала часть обращений с аномально жаркой погодой. По информации компании, высокие температуры могут влиять на работу отдельных узлов и агрегатов автомобилей, поэтому каждое обращение рассматривается индивидуально с учетом всех возможных факторов.

В завершение компания призвала клиентов ориентироваться на проверенную информацию и официальные сообщения, а при возникновении вопросов обращаться напрямую. В BISHKEK PETROLEUM заверили, что все обращения будут зарегистрированы и рассмотрены.

Читайте по теме
Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92

Напомним, в последние недели в Кыргызстане выросли цены на топливо. Бензин марки АИ-95 подорожал примерно на 12 сомов — с около 98 до 109,9 сома за литр. Подорожание связано с сокращением поставок из России из-за атак украинских дронов по НПЗ.

При этом в социальных сетях местные водители массово жалуются на качество бензина марки АИ-95 от BISHKEK PETROLEUM. По словам автомобилистов, после заправки у некоторых машин возникают перебои в работе двигателя и другие неисправности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382926/
просмотров: 4203
Версия для печати
Материалы по теме
Поставки нефтепродуктов в Кыргызстан с начала года сократились на 19 процентов
За 20 дней бензин из Казахстана попытались незаконно вывезти 1,3 тысячи раза
В Кыргызстан поступили первые поставки топлива из Китая
В Кыргызстане бензин АИ-95 подорожал почти до 110 сомов за литр
GlobalPetrolPrices подсчитал, сколько стоит бензин в странах СНГ и мире
Где в Бишкеке есть бензин и сколько он стоит на АЗС
Дефицит топлива. Казахстан намерен продлить запрет на вывоз ГСМ до мая 2027 года
Дефицит топлива. Из Казахстана пытались незаконно вывезти 16 тысяч литров ГСМ
В России из-за дефицита топлива начали заправлять автомобили по номерам
Казахстан установил на границе 59 полицейских постов для борьбы с вывозом ГСМ
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Мальчик из&nbsp;Кыргызстана завершил заезд на&nbsp;скачках вместо упавшего казахстанца Мальчик из Кыргызстана завершил заезд на скачках вместо упавшего казахстанца
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в&nbsp;вербовке на&nbsp;войну, выдворен из&nbsp;Кыргызстана Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в вербовке на войну, выдворен из Кыргызстана
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов