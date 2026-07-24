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Общество

В конкурсе директоров школ и детсадов КР примут участие 1,7 тысячи кандидатов

25 июля состоится квалификационное тестирование на замещение вакантных должностей директоров организаций начального, основного и среднего общего образования.

По данным Министерства просвещения, тестирование направлено на формирование единого кадрового резерва для детсадов, школ и профлицеев.

Первый этап квалификационного тестирования пройдет с 25 по 31 июля. Для участия в тестировании кандидаты подали документы через автоматизированную информационную систему «Мугалим».

По итогам приема документов поступило 2 тысячи 147 заявок, из которых приняли документы 1 тысячи 729 кандидатов. При этом документы 90 претендентов отклонили, а 328 заявлений направили на доработку.

По видам образовательных организаций поступило следующее количество заявок:

  • в детсады — 747 кандидатов;
  • в школы — 1 тысяча 137 кандидатов;
  • в лицеи — 116 кандидатов;
  • во внешкольные образовательные организации — 147 кандидатов.

Отмечается, что предусмотрен также второй этап приема заявок на участие в квалификационном тестировании. Заявки на участие во втором этапе будут приниматься с 8 августа по 31 октября. Второй этап конкурса состоится с 16 по 27 ноября.

Организацию и проведение конкурса осуществляет департамент развития качества образования при Минпросвещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382902/
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